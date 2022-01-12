



В страховой «переплёт» мошенников попал 74-летний волгоградец Валерий Фетисов: на его имя и дату рождения оказались оформлены более 2 тысяч фальшивых электронных полисов ОСАГО. Аферист использовал его персональные данные для заключения договоров с компаниями «Росгосстрах», «Согласие» и другими по всей стране. Теперь пожилому волгоградцу приходят повестки в суды из разных городов России после якобы совершенных ДТП, и ни одного из них - на его собственном автомобиле. Тем не менее ему приходится оплачивать взысканные госпошлины, а в ряде случаев – и присужденный ущерб по страховке.

Как рассказал ИА «Высота 102» пострадавший от рук мошенника Валерий Фетисов, проблемы начались у него еще в 2020 году. Он стал получать решения судов из других городов России, по которым якобы заключенные Валерием Владимировичем договоры страхования признавались недействительными. При этом мужчину обязывали компенсировать судебные расходы страховым фирмам. Причем он узнавал о судебных решениях постфактум - повестки на судебные заседания ему не приходили, и пенсионер даже не имел возможности отстоять свои права. Одновременно с этим Фетисов выяснил в ПАО СК «Росгосстрах», что от его имени были заключен 2451 полис ОСАГО.





Попасть на несколько заседаний Валерию Фетисову все-таки удалось в Волгограде. Он сумел доказать свою непричастность к заключению фиктивных договоров и ДТП. Так, в июне 2020 года Советский районный суд отказал ПАО СК «Росгосстрах» в признании договора недействительным и взыскании с пенсионера судебных расходов. «Как следует из пояснений ответчика Фетисова Валерия Владимировича <…>, уроженца г. Волгограда, <…> оспариваемый договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (электронный страховой полис XXX № <…>) с ПАО СК «Росгосстрах» не заключался. Когда-либо ни владельцем автомобиля «Беларусь <…>», ни автомобиля <…> он не являлся, что подтверждается выпиской, представленной в судебное заседание», – говорится в решении суда.

Однако на все обрушившиеся на его голову заседания пожилой волгоградец просто физически не в состоянии успеть: суды идут по всей России, иногда дела в разных городах назначаются на один и тот же день в одно и то же время. При этом суд далеко не всегда соглашается с доводами Валерия Владимировича. Так, 23 декабря 2020 года тот же Советский районный суд Волгограда удовлетворил иск ПАО СК «Росгосстрах» о признании полиса недействительным и взыскал с Фетисова 6 тысяч рублей.

«Ответчик Фетисов В.В. в судебном заседании пояснил, что у него в собственности не было автомобиля ВАЗ и никаких договоров ОСАГО он не заключал. Кроме того, ему стало известно, что на его имя оформлен 2 451 полис ОСАГО. Паспортные данные, указанные при заключении, не являются паспортными данными его паспорта. Им в ПАО СК «Росгосстрах» подано заявление о расторжении всех полисов ОСАГО, заключенных от его имени, поскольку он их не заключал», – цитата из решения суда. Тем не менее, судья счёл, что Валерий Владимирович обманул страховщиков и предоставил заведомо ложные сведения.

С каждого вынесенного в пользу страховой компании решения на волгоградца «падает» долг в 6 и более тысяч рублей, что является для пенсионера просто непосильным. Чтобы прекратить череду абсурдных судов и защитить свои права, мужчина обратился в прокуратуру. В июне 2021 года полиция Советского района возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 327, ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), по которому Валерий Фетисов признан потерпевшим. «В ходе проверки установлено, что неустановленное лицо… изготовило заведомо поддельные страховые полиса ОСАГО на имя Фетисова В.В. в количестве более 2000 штук, которые в последующем стало использовать и предъявлять по всей территории Российской Федерации с целью извлечения для себя материальной выгоды в виде выплат по страховым случаям», – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что «лица, причастные к совершению преступления, на данный момент не установлены».





«Я пожилой человек и просто хочу, чтобы эта ситуация разрешилась, и меня перестали преследовать страховые компании со своими исками и судебными издержками, – возмущен волгоградец. – Мне уже присудили почти 13 тысяч рублей, плюс я потратил несколько тысяч рублей на переписку и телефонные переговоры по межгороду. Неужели люди не верят, не понимают, что я просто физически не мог оформить столько полисов? Например, несколько договоров были заключены в те дни, когда я лежал на операционном столе – это же невозможно! А за то время, что меня одолевают исками, у меня уже случились инсульт и инфаркт».

В компании «Росгосстрах» в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» сообщили, что знают о проблеме Валерия Фетисова, ставшего жертвой мошенников, и помогают ему решить их. В пресс-службе организации подчеркнули, что «Росгосстрах», как и волгоградец, является пострадавшей стороной, поскольку по фальшивым полисам зачастую неверно указывались категория транспортного средства, его мощность или цели использования для уменьшения размера страховой премии.

«Росгосстрах» инициировал процесс расторжения договоров, страхователем по которым значился В. Фетисов, – прокомментировали в компании. – По тем договорам, где еще не были заявлены убытки, расторжение происходило в одностороннем порядке по инициативе страховщика. По оформленным от имени Фетисова полисам, по которым уже были заявлены убытки, потребовалось обращение в суд, чтобы признать их ничтожными с момента заключения договора ОСАГО и не производить необоснованные выплаты. В частности, были поданы девять исков в разных регионах, и В. Фетисов, как страхователь, по ним привлекался в качестве ответчика наряду с собственниками транспортных средств. Рассмотрение по большинству из этих исков практически закончено. Со своей стороны «Росгосстрах» намерен ходатайствовать об исключении В. Фетисова из ответчиков по этим искам и не взыскивать с него присужденную госпошлину», – заверили в «Росгосстрахе».

В компании подчеркнули, что «регрессных исков с целью возместить нанесенный компании ущерб с учетом вышеизложенных обстоятельств «Росгосстрах» к В. Фетисову не предъявлял».





Тем не менее, и по сей день Валерию Фетисову продолжают приходить повестки в суды различных городов – уже не только от «Росгосстраха», но и от других страховых компаний. Как долго будут продолжаться эти издевательства над пожилым человеком, неизвестно. Неизвестным остается и то, каким образом персональные данные Валерия Фетисова попали в руки мошенника и как он «провернул» заключение бесчисленного множества страховых договоров на одно и то же имя и при этом эти, мягко говоря, странности никого не насторожили. На эти вопросы, надеемся, все-таки смогут ответить правоохранительные органы.