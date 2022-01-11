



В городском поселении Котово Волгоградской области вновь из-за отсутствия тепла замерзают жители нескольких многоквартирных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Котово, отключены от теплоснабжения дома по адресам ул. Лаврова, 6, 8, 9, 11, ул.Победы 18, 20 и Нефтяников, 4. Причиной происшествия в ООО «Теплый город» назвали работы по замене задвижки на котельной.

Последнее подобное происшествие фиксировалось в Котово совсем недавно – 3 января 2022 года по этой же причине 13 многоэтажек оставались без тепла в связи с аварийной заменой задвижки.



