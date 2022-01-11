Происшествия

В Котово Волгоградской области семь многоквартирных домов остались без тепла

Происшествия 11.01.2022 14:55
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11.01.2022 14:55


В городском поселении Котово Волгоградской области вновь из-за отсутствия тепла замерзают жители  нескольких многоквартирных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Котово, отключены от теплоснабжения дома по адресам ул. Лаврова, 6, 8, 9, 11, ул.Победы 18, 20 и Нефтяников, 4. Причиной происшествия  в ООО «Теплый город» назвали работы по замене задвижки на котельной. 
Последнее подобное происшествие фиксировалось в Котово совсем недавно – 3 января 2022 года  по этой же причине 13 многоэтажек оставались без тепла в связи с аварийной заменой задвижки. 

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