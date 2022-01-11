ВТБ выдал первую ипотеку на приобретение квартиры с торгов

Экономика 11.01.2022 10:14 Новости компаний
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11.01.2022 10:14 Новости компаний
ВТБ совместно с цифровой платформой V-Лот (входит в группу ВТБ) провели первую сделку по специальной программе кредитования покупки жилья с торгов. Продавцом объекта выступил Департамент городского имущества Москвы. Итоговая стоимость квартиры составила 15,8 млн рублей.
Приобретение жилья с торгов в ипотеку имеет ряд отличий от стандартной процедуры участия. До начала аукциона потенциальный покупатель получает одобрение на оформление кредита. В случае победы на торгах утвержденная сумма перечисляется банком напрямую торговой площадке. Из личных средств клиент вносит залог, который впоследствии засчитывается в первоначальный взнос по ипотеке.
В рамках специальной программы, которую ВТБ реализует в тестовом режиме с осени 2021 года, клиенты могут оформить кредит на жилье с торгов на срок до 30 лет. При первоначальном взносе от 10% и комплексном страховании базовая ставка составит 11,9%, для взноса 20% и выше – 11,2%. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов – 60 млн рублей.
"Повышение доступности жилья для населения – стратегическое направление нашей работы. Новый продукт ВТБ открывает рынок имущественных торгов для массового покупателя и предоставляет возможность не просто приобретать жилье с дисконтом 20 – 30%, а делать это за счет ипотечных средств – даже если объект находится не на балансе банка, а другого юридического лица", - отметила руководитель службы развития и поддержки управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Наталья Никульникова.
"Мы успешно заключили первую сделку, в которой 80% стоимости лота составили кредитные средства, и готовы переносить этот опыт на массовый рынок. Специалисты V-Лот сопровождают клиента на всех этапах сделки: от сбора документов и подачи заявки на ипотеку до оформления права собственности на приобретенный объект. Таким образом мы способствуем упрощению процедуры покупки имущества с торгов", - прокомментировал руководитель цифровой платформы V-Лот Сергей Пигалев.
Подать заявку на ипотеку и сопровождение участия в торгах можно через агента V-Лот, обратившись по телефону контакт-центра: 8 (800) 550 80 26. В дальнейшем процесс станет значительно проще благодаря запуску личного кабинета пользователя. В нем будет представлен расширенный функционал, быстрый и безопасный обмен документами, онлайн-подписание договора купли-продажи и прочее.
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