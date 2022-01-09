Короткое замыкание оставило без жилья две семьи в Волгоградской области

Происшествия 09.01.2022 09:23
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09.01.2022 09:23
Две семьи в Волгоградской области остались без жилья после больших пожаров, вызванных коротким замыканием электропроводки, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Деревянный дом в рабочем поселке Линево Жирновского района площадью 80 м2 сгорел утром 8 января – пожарных вызвали в 09.50. К моменту приезда расчетов ОП ПЧ-67 здание было полностью охвачено огнем, его потушили спустя 11 минут. В результате пожара никто не пострадал.
Еще один деревянный дом загорелся в хуторе Белогорском Кумылженского района минувшей ночью. Вызов на улицу Кузнечную поступил диспетчеру в 01.15. Чтобы потушить здание площадью 56 м2, у расчетов добровольной пожарной команды хутора ушло больше получаса. К счастью, в этом пожаре так же никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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