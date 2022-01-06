Бесхозный колодец трое суток топит двор в Волгограде

Жители пятиэтажки в Кировском районе Волгограда пожаловались в социальных сетях на протекающий колодец, который уже третьи сутки заливает подвал их многоквартирного дома, а также территорию двора. «Почему коммунальщики бездействуют, мы не понимаем!», - задаются вопросом жители дома №130а по улице Кирова, наблюдая, как из колодца вырывается целый водопад.

Как пояснили ИА «Высота 102» волгоградцы, вода из колодца, расположенного около дома №36а по улице 64-ой армии, течет в сторону их дома с 4 января, однако на вызовы жильцов аварийная служба не приезжает. За помощью они также обращались в администрацию Кировского района, но, по словам горожан, там просто бросили трубку после того, как жильцы изложили свою проблему. «А когда мы пытались им перезванивать, они перестали отвечать на звонки!», - возмущаются горожане. Время, тем временем идет, вода течет, а подвал - заливается. Мало того, водой залит уже весь двор.

В ООО «Концессии водоснабжения» ИА "Высота 102" пояснили, что данный колодец не состоит на балансе компании. Или этот объект бесхозный, или, что маловероятно, находится в частой собственности. Редакционный запрос направлен в администрацию Волгограда.





Автор видео Алексей Телятников







