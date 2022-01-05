Автовокзал Волгограда проверили силовики

Происшествия 05.01.2022 18:40
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05.01.2022 18:40
Автовокзал Волгограда работает в штатном режиме, взрывных устройств на территории объекта не обнаружено, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в экстренных службах. В социальных сетях еще утром появились сообщения об эвакуации людей с вокзала, но, как выяснилось, это произошло еще накануне вечером после анонимного сообщения об угрозе взрыва. После проверки объекта никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
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