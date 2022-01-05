



Три человека получили ранения в результате столкновения «Газели» и иномарки в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 874 км трассы Р-22 «Каспий».

По предварительным данным, 43-летний водитель «Газели», который следовал в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Hyundai Grand Starex» под управлением 54-летнего водителя. В результате аварии пострадали оба водителя и 39-летний пассажир иномарки. Все доставлены в больницу.



