



Три экстренные посадки самолетов совершены в аэропорту Волгограда за минувший год из-за больных пассажиров. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, причиной болезни во всех случаях были не инфекционные заболевания.

Еще 52 тысячи пассажиров, которые прибыли из-за рубежа, были обследованы на инфекционные заболевания специалистами санитарно-карантинного пункта. Больных с подозрением на инфекционное заболевание не выявлено.

Всего в 2021 году аэропорт Волгограда осуществлял прямые сообщения с 25 странами мира: Таджикистан, Азербайджан, Великобритания, Армения, Мальдивская республика, Катар, Египет, ЮАР, Пакистан, Израиль, Узбекистан, Киргизия, Германия, Ирак, ОАЭ, Англия, Сербия, Турция, Белоруссия, Индия, Черногория, Австрия, Оман, Болгария, Грузия.

За прошедший год грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, в воздушном пункте пропуска «Волгоград» (Гумрак) не зарегистрировано.



