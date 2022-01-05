Происшествия

В Волгограде три раза экстренно садились самолеты из-за больных пассажиров

Происшествия 05.01.2022 09:26
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05.01.2022 09:26


Три экстренные посадки самолетов совершены в аэропорту Волгограда за минувший год из-за больных пассажиров. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, причиной болезни во всех случаях были не инфекционные заболевания.
Еще 52 тысячи пассажиров, которые прибыли из-за рубежа, были обследованы на инфекционные заболевания специалистами санитарно-карантинного пункта. Больных с подозрением на инфекционное заболевание не выявлено.
Всего в 2021 году аэропорт Волгограда осуществлял прямые сообщения с 25 странами мира: Таджикистан, Азербайджан, Великобритания, Армения, Мальдивская республика, Катар, Египет, ЮАР, Пакистан, Израиль, Узбекистан, Киргизия, Германия, Ирак, ОАЭ, Англия, Сербия, Турция, Белоруссия, Индия, Черногория, Австрия, Оман, Болгария, Грузия.
За прошедший год грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, в воздушном пункте пропуска «Волгоград» (Гумрак) не зарегистрировано.

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