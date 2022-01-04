









Груженный песком «КамАЗ» сегодня перевернулся на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительным данным, водитель специализированной машины, задействованной в обработке дорог, двигался по трассе в сторону Камышина. Навстречу «КамАЗу» выехал легковой автомобиль. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, съехал в кювет и перевернулся. К счастью, никто не пострадал.





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