Дешевле снести: многомиллионный долг насчитали за руины Дома молодежи в Волгограде

Общество 04.01.2022 13:51
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04.01.2022 13:51
Департамент муниципального имущества Волгограда взыскивает с ООО «Глор» свыше 5 миллионов рублей долга по договору аренды земельного участка, на котором расположено заброшенное здание, известное как Дом молодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, задолженность по арендной плате и неустойка рассчитаны с ноября 2020-го по июль 2021 года.
На суде представители департамента пояснили, что ООО «Глор» своевременно не оплачивало арендную плату по договору аренды земельного участка, в результате чего образовалась задолженность по арендной плате и пени. Представители общества свои отзывы по существу заявленных требований не представили, в суд не пришли.
Согласно материалам дела, 9 февраля 2006 года между администрацией Волгограда и ОАО АКБ «Волгопромбанк», ООО «Авис-1» и ООО «Глория-М» был заключен договор № 6459 аренды земельного участка площадью 11 198 кв.м., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65, со множественностью лиц на стороне арендатора для эксплуатации нежилого административного здания с пристройкой на срок до 13 мая 2043 года. Соглашением сторон от 22 мая 2006 года площадь арендованного земельного участка уточнена и составила 9 963 кв.м. В сентябре 2009 года в договор были внесены изменения в части переименования арендатора ООО «Глория-М» на ООО «Глор». По условиям договора, доля земельного участка, приходящегося на ООО «Глор», пропорционально площади находящихся в собственности ответчика нежилых помещений, составляет 7 114,58 кв.м.
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить иск департамента муниципального имущества. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Как ранее сообщалось, в арбитражном суде также находится на рассмотрении иск администрации Центрального района о признании самовольной постройкой комплекса зданий на ул. Чуйкова 65 65а и его сносе. Ответчиками по иску являются ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ОО «Маркёр» и ИП Фоломеев Ю.А.
Справка. Дом молодежи был построен в Волгограде в 70-е годы. Здесь располагалась гостиница, ресторан и школа комсомольского актива. Во время перестройки в бывшем Доме молодежи открылись офисы и один из первых ночных клубов «Корона». Здание находится в запустении с 2007 года. До недавнего времени оно являлось собственностью находящегося в бегах бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, однако затем было продано на торгах.
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