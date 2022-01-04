В Волгограде пьяный школьник разбился за рулем отцовской машины

Происшествия 04.01.2022 10:09
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04.01.2022 10:09
Девятиклассник, который сел за руль отцовской машины «Лада Гранта» в состоянии опьянения, попал в ДТП в Волгограде и получил тяжелые травмы. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью в Советском районе на автодороге Волгоград – Новый Рогачик.
По предварительной информации, подросток в 200 метрах от дома №3 по улице Школьная не справился с управлением, совершил выезд на встречную обочину и опрокинулся. 15-летнего водителя с явными признаками алкогольного опьянения госпитализировали в больницу. У подростка серьезные травмы, в том числе головы, перелом позвоночника и повреждения органов.
Известно, что у несовершеннолетнего водителя не было прав управления автомобилем. «Ладу Гранту» он взял без спроса, пока родители были в отъезде.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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