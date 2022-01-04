На трассе Волгоград-Москва «гонщик» отправил в больницу трех человек

Происшествия 04.01.2022 09:31
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04.01.2022 09:31
Подросток и двое взрослых пострадали в результате опрокидывания иномарки во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла поздно вечером на трассе Р-22 «Каспий».
По предварительным данным, 41-летний водитель «Mitsubishi Outlander», который направлялся в сторону Москвы, при обгоне попутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП трое пассажиров в возрасте 13, 37 и 56 лет были госпитализированы с травмами.
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