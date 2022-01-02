В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20º





Морозы до -20º, сильный снегопад и метель прогнозируют синоптики в Волгоградской области 3 и 4 января. В понедельник также ожидается усиление северо-западного и юго-западного ветра до 13-18 м/с, во вторник порывы могут достигать 20 м/с, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

По данным погодного сервиса Ventusky, столбики термометров начнут опускаться сегодня во второй половине дня: к ночи в северных районах похолодает до -10º, на юге – до -5º. Снег пойдет завтра после 15.00 на западе Волгоградской области, к полуночи метель накроет весь регион. Метеорологи также предупреждают о налипании мокрого снега и гололедно-изморозевых отложениях.