В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20º

Полезно знать 02.01.2022 10:48
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02.01.2022 10:48
Морозы до -20º, сильный снегопад и метель прогнозируют синоптики в Волгоградской области 3 и 4 января. В понедельник также ожидается усиление северо-западного и юго-западного ветра до 13-18 м/с, во вторник порывы могут достигать 20 м/с, сообщили в Волгоградском ЦГМС.
По данным погодного сервиса Ventusky, столбики термометров начнут опускаться сегодня во второй половине дня: к ночи в северных районах похолодает до -10º, на юге – до -5º. Снег пойдет завтра после 15.00 на западе Волгоградской области, к полуночи метель накроет весь регион. Метеорологи также предупреждают о налипании мокрого снега и гололедно-изморозевых отложениях.
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