Covid-19

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области упала до уровня лета

Covid-19 01.01.2022 12:46
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01.01.2022 12:46


За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией – это на 45 человека меньше, чем было неделю ранее, 26 декабря, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального оперштаба. Отметим, что такая заболеваемость фиксировалась в регионе в начале июля 2021 года.
Суточный показатель выздоровевших от коронавирусной инфекции стал вдвое меньше, чем был днем ранее – 252 против 518 человек. Смертность от вируса по-прежнему находится на высоком уровне. Так за минувшие сутки умерло 17 человек. За весь период пандемии в Волгоградской области погибло от этой коварной инфекции 5545 человек. 

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