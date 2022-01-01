Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области упала до уровня лета





За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией – это на 45 человека меньше, чем было неделю ранее, 26 декабря, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального оперштаба. Отметим, что такая заболеваемость фиксировалась в регионе в начале июля 2021 года.

Суточный показатель выздоровевших от коронавирусной инфекции стал вдвое меньше, чем был днем ранее – 252 против 518 человек. Смертность от вируса по-прежнему находится на высоком уровне. Так за минувшие сутки умерло 17 человек. За весь период пандемии в Волгоградской области погибло от этой коварной инфекции 5545 человек.



