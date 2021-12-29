Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера

Экономика 29.12.2021 09:42 Новости компаний
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29.12.2021 09:42 Новости компаний
В год 180-летия Правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. В рамках первого цикла программы 1000 ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов, получат часть вознаграждения акциями Сбера.
Долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023.
Программы будут реализовываться трёхлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура Сбера.
Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании».
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