Экономика

Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера

Экономика 29.12.2021 09:42 Новости компаний
0
29.12.2021 09:42 Новости компаний


В год 180-летия Правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. В рамках первого цикла программы 1000 ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов, получат часть вознаграждения акциями Сбера.
Долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023.
Программы будут реализовываться трёхлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура Сбера.
Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании».


 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
29.12.2021 12:42
Экономика 29.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:42
Экономика 29.12.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:15
Экономика 29.12.2021 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 08:49
Экономика 29.12.2021 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:16
Экономика 28.12.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:11
Экономика 28.12.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:02
Экономика 28.12.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 13:56
Экономика 28.12.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 13:51
Экономика 28.12.2021 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 12:31
Экономика 28.12.2021 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 11:09
Экономика 28.12.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:31
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублейСмотреть фотографии
13:10
Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Пьяный водитель без прав сбил пенсионерку в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 годСмотреть фотографии
12:18
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздникамиСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассеСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазиновСмотреть фотографии
10:34
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХСмотреть фотографии
10:03
Администрацию Волгограда оштрафовали за сброс неочищенных стоков в ВолгуСмотреть фотографии
09:54
В хуторе Волгоградской области погиб неизвестныйСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде пробки достигли 10 балловСмотреть фотографии
08:42
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снегСмотреть фотографии
08:07
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадомСмотреть фотографии
20:37
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансерСмотреть фотографии
19:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
19:10
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:30
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полицииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцуСмотреть фотографии
17:16
Комитет строительства Волгоградской области обрел председателяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 