Расследования

Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-Олы

Расследования 28.12.2021 19:34
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28.12.2021 19:34


Волгоградский областной суд приговорил жителя Руднянского района 23-летнего Ивана Овечкина к 14,5 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство девушки из Йошкар-Олы. Судья также назначил последующее ограничение свободы сроком на два года и удовлетворил гражданские иски о возмещении морального и материального вреда семье погибшей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Приговор не вступил в законную силу.
Суд установил, что в ночь с 13 на 14 июля 2020 года Овечкин отдыхал на берегу Терсы в селе Сосновка Руднянского района в компании своих друзей. Среди них была и несовершеннолетняя девушка из Йошкар-Олы. Он предложил ей подвезти ее домой на своем мотоцикле, на что она согласилась. Тогда осужденный завез ее в безлюдное место, где изнасиловал и затем задушил. Когда Овечкин убедился, что девушка не подает признаков жизни, то сбросил тело в овраг, а на следующий день вернулся и переложил его в яму скотомогильника.
После этого он скрылся с места преступления, и 15 июля его задержали сотрудники правоохранительных органов. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», однако в дальнейшем вскрылся и факт изнасилования погибшей. На суде Иван Овечкин признал свою вину только в убийстве.
Как сообщало ИА «Высота 102» ранее, девушка вместе с матерью и отчимом приехала из Йошкар-Олы в гости к родственникам в Волгоградскую область. После того, как мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери, в районе села Сосновка Руднянского района начались масштабные поиски. Девушку искали почти трое суток. Параллельно работали следователи - сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности Ивана Овечкина к преступлению.

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