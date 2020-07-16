Расследования

«Она начала дергаться»: подозреваемый в убийстве девушки из Йошкар-Олы во всем сознался на допросе

Расследования 16.07.2020 20:05
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16.07.2020 20:05


22-летний житель Руднянского района Волгоградской области, подозреваемый в убийстве 16-летней Дарины Власовой из Йошкар-Олы, рассказал следователям, как убивал и прятал тело своей жертвы в скотомогильнике. Как сообщает ИА «Высота 102», по видео СУ СКР по региону, на котором зафиксирован фрагмент допроса, понятно, что между молодыми людьми произошел конфликт и девушка собиралась заявить в полицию. Это не понравилось парню, он требовал молчать и никому ничего не рассказывать, а после отказа задушил несовершеннолетнюю. 


Изначально молодой человек всячески отрицал свою причастность к убийству. Он говорил, что катался с девушкой на мотоцикле, а после того, как его транспортное средство сломалось, Дарина  якобы отправилась пешком в сторону дома. 
В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности парня к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал места убийства, а также сокрытия тела. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. 

Как сообщалось ранее, о пропаже в Волгоградской области несовершеннолетней Дарины стало известно 14 июля, когда в райотдел полиции обратилась 56-летняя жительница города Йошкар-Ола. Женщина просила помощи у полицейских в розыске ее 16-летней дочери. Со слов заявительницы, они с семьей гостили у родственников в селе Сосновка в Руднянском районе . 13 июня Дарина отправилась на прогулку с местным парнем и домой не вернулась.   
  
Девушку два дня искали волонтеры, местные жители и сотрудники полиции - всего около 150 человек. Полицейские, включая кинологов со служебными собаками, отрабатывали соседние села, прилегающие овраги, сельхозугодия, прибрежную территорию. Помимо проведения поисковых мероприятий, отрабатывалась и криминальная версия исчезновения подростка.

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