Расследования

Силовики раскрыли подробности убийства 16-летней девушки в Волгоградской области

Расследования 16.07.2020 10:50
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16.07.2020 10:50


Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки из Йошкар-Олы в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР России по региону, в тяжком преступлении подозревается 22-летний местный житель, с которым девушка ночью каталась на мотоцикле.
Молодой человек всячески отрицал свою причастность к убийству.  Он утверждал, что около 4 часов утра его транспортное средство сломалось и он остался в поле его ремонтировать, а девушка отправилась пешком в сторону дома. Об исчезновении несовершеннолетней он якобы узнал лишь утром от ее родственников.
В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности молодого человека к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал место сокрытия убитой, которую он задушил, а затем спрятал тело в местном скотомогильнике. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.
Напомним, что вечером 14 июля в райотдел полиции обратилась 56-летняя жительница города Йошкар-Ола. Женщина просила помощи у полицейских в розыске ее 16-летней дочери. Со слов заявительницы, они семьей  гостили у родственников в селе Сосновка в Руднянском районе. 13 июня ее дочь отправилась на прогулку со знакомым парнем и домой не вернулась.    
Девушку два дня искали волонтеры, местные жители и сотрудники полиции - всего около 150 человек. В региональном главке МВД сообщили, что после того, как поступило заявление о пропаже девушки,  весь личный состав отделения полиции был поднят по тревоге, были сформированы поисковые группы. Полицейские, включая кинологов со служебными собаками, отрабатывали соседние села, прилегающие овраги, сельхозугодия, опрашивали население и близкое окружение пропавшей девушки. На помощь коллегам из областного Главка прибыли оперативники Управления уголовного розыска. Помимо проведения поисковых мероприятий, оперативниками, следователями отрабатывалась и криминальная версия исчезновения подростка.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что причиной расправы над несовершеннолетней стал внезапный конфликт.
 

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