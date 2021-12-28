



С 1 января 2022 года ПСБ увеличивает максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки на первичном и вторичном рынке, а также по программе рефинансирования.

По новым условиям максимальная сумма кредита по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» увеличена до 3 810 000 рублей, по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» – до 3 795 000 рублей, но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.

По этим программам для военнослужащих действуют специальные ставки: 6,6% – для зарплатных клиентов ПСБ, 6,75% – для других категорий клиентов*. Первоначальный взнос составляет от 20%. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Кредит предоставляется на срок от 1 до 25 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 50 лет.

«ПСБ является лидером по выдаче военной ипотеки. Мы намерены удерживать первенство и оставаться лучшим банком на этом рынке как по условиям кредитования, так и по удобству обслуживания клиентов, а также развитию цифровых сервисов. Увеличение размера целевого жилищного займа для участников НИС позволило нам улучшить условия по программам военной ипотеки. Военнослужащие смогут решить жилищный вопрос на более комфортных условиях, например, выбрав квартиру большей площади или без доплаты из собственных средств, а решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения. При этом в рамках военной ипотеки заемщики могут воспользоваться современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости – провести сделку по доверенности», – отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Для справки:

Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен новый размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы, который составит теперь 311 044,5 рубля в год. С 1 января 2022 года ежемесячно на счет военнослужащего – участника НИС будет поступать 25 920 рублей. Эта же сумма будет перечисляться в счет погашения ипотечного кредита независимо от того, какой размер платежа указан в графике.

*Процентная ставка 6,75% годовых применяется по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека». Пониженная ставка 6,6% годовых применяется для держателей зарплатных карт Банка. Первоначальный взнос от 20%. Минимальная сумма кредита по программам "Новостройка. Военная ипотека", «Вторичный рынок. Военная ипотека" - не менее 10% от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения, по программе "Рефинансирование. Военная ипотека" - не менее 10% от рыночной стоимости квартиры. Максимальная - до 3 810 000 руб**., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» до 3 795 000 руб.***, но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования от 1 до 25 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 50 лет. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации, не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Применяется с 01.01.2022. До 31.12.2021 максимальная сумма кредита - до 3 665 000 руб

*** Применяется с 01.01.2022. До 31.12.2021 максимальная сумма кредита - до 3 620 000 руб



