Экономика

В Волгограде увеличили тарифы на воду и тепло

Экономика 28.12.2021 10:40
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28.12.2021 10:40


Комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил новые расценки на коммунальные услуги для жителей города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 июля 2022 года для потребителей услуг ООО «Концессии водоснабжения» экономически обоснованный тариф на питьевую воду составит 30,34 руб./м3 (с НДС), льготный тариф для населения – 26,36 руб./м3 (с НДС). Экономически обоснованный тариф на водоотведение определен на уровне 24,14 руб./м3 (с НДС), льготный тариф для населения будет составлять 17,04 руб./м3 (с НДС). Прирост тарифов для населения на услуги ООО «Концессии водоснабжения» с 1 июля 2022 года составит 4,3%. Напомним, сейчас тариф на воду для волгоградцев составляет 25,28 рубля за кубометр, на водоотведение – 16,34 рубля за кубометр. 
Также для потребителей услуг ООО «Концессии теплоснабжения» скорректированы тарифы на тепловую энергию. С 1 июля 2022 года экономически обоснованный тариф составит 2173,56 руб./Гкал (с НДС), льготный тариф для населения – 2156,86 руб./Гкал (с НДС). В настоящее время жители Волгограда оплачивают отопление, исходя из расчета 2065,96 рублей за Гкал. 
Кроме того, произведена корректировка тарифов на горячую воду для потребителей ООО "Концессии теплоснабжения" на 2022 год. Тариф для населения с 1 июля будущего года определен в размере 149,12 руб./м3 (с НДС), экономически обоснованный тариф – 164,88 руб./м3 (с НДС). Напомним, сейчас тариф на горячую воду  для населения составляет 142,84 рубля за кубометр. 
В комитете тарифного регулирования Волгоградской области подчеркнули, что для населения Волгограда действуют льготные тарифы (ниже экономически обоснованного уровня) на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение. Так, при оплате услуги по отоплению граждане платят 99,2% от экономически обоснованного тарифа, по горячей воде – 90,4%, холодной воде – 86,9%, водоотведению – 70,6%. Разница в тарифах компенсируется ресурcоснабжающим организациям за счет средств регионального бюджета.
Для сопоставления: с 1 июля в Астрахани тариф для граждан на питьевую воду составит 26,23 руб. за кубометр, на водоотведение - 31,84 руб. за кубометр, на отопление - 1941,28 руб./Гкал; в Ростове-на-Дону питьевая вода будет стоить 47,36 руб./куб.м., водоотведение – 33,18 руб./куб.м, отопление – 2789,24 руб./Гкал; в Краснодаре тариф на питьевую воду составляет 38,71 руб. за м3, водоотведение - 28,16 руб. за м3, отопление –2155,52 руб./Гкал.
Жители Волгоградской области могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ, напомнили в ведомстве. В случае, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, любой гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются льготным категориям граждан (ветеранам труда, военной службы, труженикам тыла, Детям Сталинграда и т.д.) из средств областного бюджета.

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