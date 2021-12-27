Экс-начальник волгоградского Главка Кравченко рассказал о назначении и своем преемнике

Общество 27.12.2021 16:45
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27.12.2021 16:45
Экс-начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, назначенный замминистра внутренних дел РФ, опроверг циркулирующие в прессе слухи об имени его преемника. «Я не знаю, кто будет вместо меня, и это решение принимает только министр [внутренних дел РФ]», – заявил Кравченко пресс-конференции, состоявшейся сегодня днем в волгоградском Главке.
Заместитель министра МВД предположил, что новым начальником регионального ГУ МВД станет руководитель из другого региона. Исполнять обязанности руководителя волгоградского Главка пока что будет генерал-майор полиции Сергей Богачук. «Очень толковый, грамотный, он из Санкт-Петербурга, работает здесь чуть больше трех лет, – отрекомендовал его Кравченко. – Мне представляется, что он вполне знает дух, знает требования меня как начальника Главка, я думаю, что будет продолжено [взаимодействие]».
Говоря о своем назначении в МВД, Александр Кравченко подчеркнул, что для него оно стало неожиданным и слишком быстрым. По словам экс-начальника Главка, инициатором назначения выступил глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев, который и представил кандидатуру Кравченко на рассмотрение президенту Владимиру Путину. «Я посчитаю за огромную честь служить с Колокольцевым, его заместителем, и я надеюсь, что принесу какую-то пользу министерству и министру внутренних дел, который мне доверил такую серьезную должность», – подытожил Александр Николаевич.
Большая же часть встречи с журналистами была посвящена итогам 13-летней работы Кравченко в Волгоградской области. Он признался, что в 2008 году приехал сюда из Ростова-на-Дону в полной растерянности, пребывал в шоке и ужасе, но сегодня ему грустно и тоскливо уезжать отсюда. «У меня такое чувство тревоги, потому что как я могу вообще уехать из Волгограда? Здесь выстроена система взаимодействия, руководство Главка конструктивно взаимодействует со всеми и вся. Вот это тревожно терять, и плохо это для меня. У меня от этого такая тоска, на меня поздравления волнами идут, а я грущу, потому что мне очень жаль, я полюбил этот город-герой», – поделился с журналистами Александр Кравченко.
По признанию нового замминистра МВД, он далёк от мысли, что Главк все эти годы работ идеально. Тем не менее, отвечая на вопрос об инициативах на новом посту, Кравченко подчеркнул, что ему «есть, что предложить», а ключевые проблемы и вопросы он для себя обозначил. Однако раскрывать всех карт перед волгоградской прессой Александр Николаевич пока не стал, умолчав, что именно он хочет вынести на обсуждение с министром.
Напомним, Александр Кравченко возглавлял ГУ МВД России по Волгоградской области с 1 ноября 2008 года. В минувшую пятницу, 24 декабря, указом президента России Владимира Путина Кравченко был назначен заместителем министра внутренних дел РФ.
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