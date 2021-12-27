В Волгограде с 1 января изменятся маршруты трех троллейбусов





В Волгограде с нового года изменится схеме движения трех троллейбусных маршрутов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, пассажиров общественного транспорта уже извещают о предстоящих новшествах.

Так, с 1 января 2022 года троллейбус № 9 изменит свою конечную в Тракторозаводском районе и от площади им. Куйбышева (микрорайон Тулака) будет следовать до Нижнего поселка ВГТЗ.

Продлевается троллейбусное направление № 10а – вместо площади Возрождения в Краснооктябрьском районе конечной этого маршрута становится Спартановка. Таким образом, этот троллейбусный маршрут начнет проходить через 4 района, его протяженность составит 21,5 километра.

От «Детского центра» до «Спартановки» вместо 12-го троллейбуса начнет работать троллейбус № 8. В дальнейшем с приобретением муниципалитетом новых троллейбусов с возможностью автономного хода данный маршрут планируется продлить до пос. ГЭС.

Схема движения троллейбусного маршрута № 15а «Больничный комплекс - пл. Куйбышева» остается прежней.



