На острове Сарпинский в Волгограде сгорели два дома за два дня





На острове Сарпинский в Волгограде дотла сгорели два дома за последние два дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, один пожар произошел в хуторе Кожзавод на улице Центральной вечером 24 декабря. Полыхал дом размером 8х8 метров по всей площади. К счастью, никто не пострадал. По информации местных жителей, дом использовался хозяевами как дача, в момент происшествия там никого не было. По предварительным данным, неизвестные перед пожаром обокрали домовладение.







Еще один дом на острове сгорел в ночь на 25 декабря. На этот раз полыхало домовладение в хуторе Бекетовский перекат. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.Фото читателей ИА "Высота 102".