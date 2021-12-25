Происшествия

В ДТП на мосту через Волгу в Волгограде пострадали три женщины

Происшествия 25.12.2021 20:44
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25.12.2021 20:44


Стали известны подробности сегодняшнего ДТП на мосту через Волгу, которое  стала причиной серьезной пробки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине второго дня 43-летняя водитель  «Киа Рио»  не справилась с управлением, в результате автомобиль врезался в ограждение. Затем  авто отлетело на встречную полосу, где столкнулось с машиной «Лада Ларгус», за рулем которой находился 52-летний мужчина. От удара с иномаркой отечественный автомобиль врезался в отбойник. В ДТП пострадали водитель «Киа Рио», а также пассажирка этой машины – 67-летняя женщина и 52-летняя пассажирка «Лады Ларгус».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

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