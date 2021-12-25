«Снежный ад»: в массовых ДТП на обледенелой трассе в Волгоградской области гибнут люди











В столкновении четырех автомобилей на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области погиб 58-летний мужчина. Как сообщили в региональном главке МВД, сегодня на 780 км дороги в Михайловском районе столкнулись Mercedes с полуприцепом, МАЗ с полуприцепом, Peugeot 308 и ВАЗ-2112. На месте ДТП от полученных ранений скончался водитель Peugeot. Иномарка залетела под многотонный большегруз, от удара легковушка превратилась в кучу металлолома.

На месте ДТП работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по г. Михайловка.





Еще одна авария из-за сложных погодных условий произошла на 187 км трассы «Волгоград – Каменск – Шахтинский» в Чернышковском районе. К счастью, здесь обошлось без жертв. Водитель фуры не справился с управлением и опрокинулся. Сотрудники ГИБДД оказывают ему помощь.

Отметим, что сегодня непогода обрушилась на районы Волгоградской области. Движение по трассам стало опасным из-за метели, плохой видимости и гололеда. Крупная авария ранее произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. Там столкнулись пять автомобилей, погибли два человека

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские автокресла. По возможности рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния.



