В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофана

В Нехаевской ЦРБ Волгоградской области вот-вот заработает новый пищеблок. В настоящее время идет монтаж модульного сооружения, где будут готовить еду для пациентов медучреждения. Напомним, как сообщало V102.RU, на критическое состояние пристройки, где раньше находился пищеблок, в начале этого года обратил внимание житель Нехаевского района Виктор Дегтярев.
На снятые пенсионером-активистом кадры попало одноэтажное здание с выкрошенной местами кирпичной кладкой, с разрушенными ступенями, трещинами и подтеками на фасаде от протечек из-за худой кровли. Особенно эпично выглядели затянутые целлофаном окна. Виктор Дегтярев выразил сомнение, что в таких условиях удавалось соблюдать санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к производству пищи.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда информагентство в январе 2025 года обратилось за комментарием, заверили, что администрация Нехаевской ЦРБ прорабатывает вопрос о создании модульного пищеблока. Как стало известно ИА «Высота 102», «ускорение» процессу придала и районная прокуратура.
И вот, действительно, монтаж нового объекта для приготовления пищи пациентам уже идет полным ходом. Сотрудники пищеблока после сдачи его в эксплуатацию получат возможность трудиться в нормальных условиях, в светлом и теплом помещении.
Фото Виктора Дегтярева: стало и было