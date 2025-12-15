Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионерка





В городской больнице №1 города Камышина Волгоградской области скончалась 80-летняя жительница многоквартирного дома, в котором 11 декабря прогремел взрыв газа. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в комитете здравоохранения региона.

Напомним, около 15.00 мск в городе Петров Вал Камышинского района на четвертом этаже МКД произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая 6-летнюю девочку, 60-летнюю женщину, 58-летнего мужчину и 80-летнюю пенсионерку.

12 декабря пострадавших при взрыве перевели из Камышина в ожоговый центр больницы №25 Волгограда. Это все, кроме пенсионерки. Ее состояние, сообщало ИА «Высота 102», вызывало у врачей наибольшие опасения – женщина находилась в реанимации.

По данным на 15 декабря, ребенок и еще двое пострадавших продолжают проходить лечение в Волгограде.

– Три пациента получают необходимое лечение в профильных отделениях городской больницы скорой медицинской помощи №25. Женщина, находившаяся в отделении реанимации Центральной городской больницы №1 города Камышина, несмотря на все предпринятые врачами меры, умерла от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью, – сообщили в облздраве.

По факту взрыва следователями СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.