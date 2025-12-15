Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в Москве





Священная земля с Мамаева кургана и уникальное издание «Сталинград. Без срока давности» переданы на вечное хранение участникам образовательно-просветительского проекта «Без срока давности» Минпросвещения России в Москве.

Памятное мероприятие состоялось 12 декабря 2025 года в рамках открытия музейной экспозиции «Дети Сталинграда» на площадке колледжа Московского педагогического государственного университета – опорной площадке федерального проекта «Без срока давности», сообщили в Волгоградской облдуме.



Создание музейной экспозиции инициировано специалистами Управления общественных проектов МПГУ (федеральным оператором проекта «Без срока давности» от Минпросвещения России) и почетными членами Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда» целью сохранения исторической памяти и вовлечения подрастающего поколения в проект «Без срока давности». В экспозицию вошли архивные документы и фотографии, личные вещи, дневники и рисунки маленьких сталинградцев, запечатлевшие жизнь и быт жителей разрушенного фашистами города на Волге. Почетное место среди экспонатов теперь займет капсула со священной землей главной высоты России – Мамаева кургана – и уникальное издание «Сталинград. Без срока давности», подготовленное по инициативе ветеранов волгоградского региона при поддержке губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова.







Галина Егорова, руководитель Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда» от лица Президиума организации, ее Почетных членов и Совета старейшин выразила искреннюю признательность студентам и педагогам за плодотворное сотрудничество в деле сохранения памяти о жителях осажденного Сталинграда, о их неоценимом вкладе в Великую Победу.

Справка. В 2025 году Приказом Минпросвещения России колледжу МПГУ был присвоен статус «Опорная площадка проекта «Без срока давности» в субъекте Российской Федерации». Первыми посетителями и гостями экспозиции «Дети Сталинграда» стали преподаватели и студенты МПГУ, педагог кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Александра Невского Пучкова Виктория Владимировна, руководитель военно-патриотического центра «Честь имею» Павлов Семен Юрьевич, Кулешов Сергей Григорьевич – ребенок Великой Отечественной войны.







Завершилось памятное мероприятие театрализованной постановкой от студентов колледжа МПГУ «А зори здесь тихие…» и возложением цветов к мемориальной стеле, посвященной героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Фото: Оксана Петрова, Дирекция креативных программ МПГУ



