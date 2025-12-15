Работы по созданию областного центра реабилитации участников СВО и жителей Волгоградской области начнутся в 2026 году. Об этом сообщил сегодня, 15 декабря, губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранами СВО, руководством фонда «Защитники Отечества», депутатами и руководителями профильных комитетов обладмина.





Формированию региональной комплексной системы лечения и реабилитации участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей было уделено повышенное внимание. Глава региона рассказал, что в Волгограде построена новая поликлиника с реабилитационным отделением в составе больницы №16. В настоящее время объект проходит лицензирование и готовится к открытию. Также продолжается строительство новой поликлиники с реабилитационным отделением в Камышине, идет работа по созданию реабилитационного комплекса с протезно-ортопедическим центром на базе Волгоградской областной клинической больницы №3.





- На сегодняшний день, мы приступили к реализации проекта на базе больницы№ 3, уже закуплено оборудование. Мы завершили проектную работу и стартуем в ближайшее время — сейчас идут консультации со специалистами Федерального медико-биологического агентства, у которого есть хороший центр в Подмосковье, передовые методики. После проведения корректировок мы планируем в первом полугодии 2026 года приступить к созданию первой очереди центра, — отметил Андрей Бочаров. — Также рассчитываем в первом полугодии 2026 года приступить к проектированию второго этапа проекта. Работа идет по плану.

В Волгограде также ведется подготовка к строительству основного опорного объекта системы — многопрофильного центра поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Разработана проектная документация, строительство объекта планируют начать во втором-третьем квартале 2026 года. Также активно продолжается работа по созданию в регионе санаторно-курортного комплекса.





Региональная система социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Волгоградской области сегодня включает более 50 направлений. Одно из них — предоставление бойцам, получившим тяжелые ранения, автомобилей с ручным управлением. Перед началом встречи 60 таких авто были переданы ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО.





- В целом за два с небольшим года действия нашей региональной меры поддержки уже 165 ветеранов боевых действий, 165 семей получили машины, получили еще одну дополнительную возможность для улучшения качества жизни. Мы понимаем, что это важная поддержка для тех, кто в ходе выполнения боевых задач утратил здоровье, это важная форма поддержки для членов их семей, - сказал губернатор.

Андрей Бочаров также проинформировал, что еще порядка 30 заявлений получено от ветеранов. Все они будут рассмотрены, следующая партия машин будет сформирована в следующем году.

В 2025 года в Волгоградской области начали действовать и новые меры поддержки участников спецоперации - это бесплатное зубопротезирование; компенсация затрат на отопление частных домовладений; льготные займы и поручительства для предпринимателей, льготные условия получения господдержки для фермеров, помощь при создании своего дела. В регионе работает региональная образовательная программа «Сталинградский призыв», которая помогает участникам и ветеранам СВО получать новые знания, применять свой профессиональный и жизненный опыт в системе управления.

Фото Андрей Поручаев / V102.RU





