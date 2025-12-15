Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погоду

Несмотря на сильный ледяной ветер, который бушевал накануне, 14 декабря, моржи из пяти регионов России не стали отменять запланированный фестиваль «Моржеран. Морская миля». Любители экстремальных температур собрались на городском пляже в Волжском и приняли участие в заплыве по Ахтубе.
Вопреки пронизывающему ветру и волнам, спортсмены из Волжского, Волгограда, Михайловки, а также гости из Астрахани, Саратова, Тюмени и Липецка успешно преодолели дистанции.
Завершился праздник веселым костюмированным забегом. Участники в образах принцесс, драконов, цыган, снегурочек, полицейских, Деда Мороза с азартом преодолели символические 300 метров.
Надо сказать, что из-за пронизывающего ветра продрогли даже хорошо одеты приглашенные гости, а сами моржи даже бровью не повели – вот что значит закалка.
Фото Волгоградской областной думы t.me