В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистов

Общество 15.12.2025 14:35
15 декабря в Волгограде прошла торжественная церемония награждения лучших правозащитников года, а также журналистов, помогающих жителям Волгоградской области отстаивать свои права. В числе шестерых отмеченных – корреспондент ИА «Высота 102» Вячеслав Зубарев.

Мероприятие традиционно проходит в первой половине декабря и приурочено к Международному дню прав человека. В России институт омбудсмена уходит корнями в 1998 год, когда на федеральном уровне был разработан соответствующий закон. При этом Волгоградская область стала одним из первых субъектов РФ, где был внедрён региональный аппарат уполномоченного по правам человека.

- 25 лет назад в Волгоградской области был образован региональный институт уполномоченного по правам человека. Первопроходцем, которому пришлось с нуля выстраивать соответствующую работу, был Михаил Таранцов. Он исполнял обязанности омбудсмена вплоть до 2009 года. Именно тогда были заложены основы взаимодействия с властями и правоохранительными структурами, - подчеркнул уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

Омбудсмен также отметил, что работа аппарата, по своей сути, искусство балансирования.

- Мы ведь, по сути, не имеем как таковой власти, ни контролирующих функций. Однако к нам в аппарат ежедневно приходят люди со своими горем и проблемами, и мы каждому стараемся помочь. Многие ситуации решаются буквально в ручном режиме по одному звонку, какие-то требуют более глубокой проработки, с привлечением уполномоченных по правам бизнеса и детей, общественной палаты региона, прокуратуры и правоохранителей. Наша работа, как хождение по лезвию ножа. Все 25 лет мы балансируем между эмоциональными и очень острыми проблемами людей, которые обращаются в аппарат, и объективными сложностями, которые зачастую мешают властям их решить. Стараемся изо всех сил найти точки соприкосновения и пути решения этих ситуаций. И у нас это получается. О чём красноречивее всего говорит статистика. Тысячи обращений имеют положительный исход.

Во многом аппарат омбудсмена опирается в своей ежедневной работе на правозащитников и журналистов, которые помогают совместными усилиями решать даже самые, казалось бы, безнадёжные вопросы. По традиции раз в год региональный УПЧ называет имена лучших правозащитников.

В номинации «Гражданская позиция» лучшим правозащитником года стала Анна Корнешова. Муж волгоградки выполнил свой гражданский долг, участвуя в специальной военной операции по защите Донбасса, а когда ему потребовалась социальная и медицинская помощь со стороны государства, столкнулся со сложностями. Анна помогла супругу добиться справедливости, после чего стала поддерживать и других обращающихся к ней ветеранов.

В номинации «Правозащитные и общественные организации» лучшим правозащитником года стала Татьяна Купавская. Женщина работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Дубовском районе Волгоградской области и находится на передовой поддержки возвращающихся домой бойцов.

В номинации «Государственные, муниципальные служащие, руководители, должностные лица» лучшим правозащитником года стала Елена Терещенко. Специалист находится в ежедневном контакте с аппаратом уполномоченного и помогала в ручном режиме восстановить права жителей региона на бесплатное лекарственное обеспечение.

- Проблема с лекарствами действительно есть, и не говорить о ней нельзя. К нам поступает большое количество жалоб от жителей Волгоградской области. К сожалению, решить её на системном уровне не так просто. Денег на приобретение медикаментов всегда не хватает. Традиционно ситуация обостряется к концу года, когда исчерпываются бюджетные лимиты. Сейчас на федеральном уровне утверждены поправки в нормативы лекарственного обеспечения в рамках ОМС. Надеемся, что они помогут сгладить происходящее. В свою очередь на нашем региональном уровне мы достигли договорённости с руководством области о том, что будем стараться помогать каждому обратившемуся с этой проблемой человеку. Собственно, во многом это взаимодействие – заслуга Елены Таращено. Именно она курирует вопросы закупки лекарственных препаратов для региональных медучреждений и помогает оперативно восстанавливать обеспечение пациентов бесплатными лекарствами, - обратил внимание Валерий Ростовщиков.

Среди журналистов, отмеченных омбудсменом, корреспондент ИА «Высота 102» Зубарев Вячеслав. Он второй год подряд становится лауреатом журналистского конкурса «Наши права свободы». Также в числе награждённых дипломами: спецкор «Волгоград-ТРВ» Евгений Рубцов и журналист издания «Аргументы и Факты-Нежнее Поволжье» Екатерина Машкова.

