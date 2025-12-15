Расследования

В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печью

Расследования 15.12.2025 15:30
0
15.12.2025 15:30


Следователи проводят проверку обстоятельств гибели пожилой женщины в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. Трагедия произошла поздно вечером 13 декабря в одном из частных домовладений. В ходе тушения пожара там было обнаружено тело местной жительницы. 

- По предварительным данным специалистов, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования, связанная с нарушением требований пожарной безопасности при эксплуатации дымохода - его прилеганием к потолочным и кровельным конструкциям. Очаг пожара находился в помещении, где была установлена газовая печь. При осмотре тела, помимо термических ожогов, иных телесных повреждений не обнаружено, - пояснили в следкоме.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что о пожаре стало известно в 20:36 ч.  

- Горел по всей площади деревянный дом размером 6х10 М. Пожарно-спасательные подразделения 60-й ПСЧ ликвидировали горение в 21:27., - пояснили в ведомстве. 

Погибшей оказалась 77-летняя женщина.  Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.12.2025 17:08
Расследования 15.12.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 16:30
Расследования 15.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 15:30
Расследования 15.12.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:40
Расследования 15.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:07
Расследования 15.12.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 11:48
Расследования 15.12.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 10:37
Расследования 15.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2025 15:40
Расследования 14.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2025 11:17
Расследования 14.12.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2025 08:44
Расследования 13.12.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2025 07:15
Расследования 13.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 18:22
Расследования 12.12.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 16:20
Расследования 12.12.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 15:28
Расследования 12.12.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 10:45
Расследования 12.12.2025 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде в 2026 году приступят к созданию областного центра реабилитацииСмотреть фотографии
13:40
ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях РоссииСмотреть фотографии
13:40
В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных утокСмотреть фотографии
13:09
Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детейСмотреть фотографии
13:07
ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Бочаров передал участникам боевых действий 60 новых автомобилейСмотреть фотографии
11:59
Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погодуСмотреть фотографии
11:55
Pussy Riot признана в России экстремистской организациейСмотреть фотографии
11:48
Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Горнолыжные курорты на юге, куда можно «навострить лыжи» этой зимойСмотреть фотографии
11:30
«Ёк-Макарёк» и фирменные трусы: волгоградские пенсионерки зажгли на шоу у МалаховаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
«Начало матча не задалось»: гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Чеховским медведям»Смотреть фотографии
11:11
Часть сёл в трёх районах Волгоградской области остаётся без светаСмотреть фотографии
10:53
Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане закроют для туристов 16 декабряСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом простились с 30-летним бойцом СВО Андреем НечаевымСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцев призвали добровольно сдать оружие и боеприпасыСмотреть фотографии
10:37
148 тысячам волгоградцев закрыли выезд за границуСмотреть фотографии
10:32
Сотни тысяч ростовчан остались без тепла морозным утром 15 декабряСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде мэрия накрутит выручку от уличной рекламы до 130 млн рублейСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде забраковали 700 кг молока со странным сертификатомСмотреть фотографии
09:18
Искры летели во все стороны: в Камышине засняли наезд иномарки на памятник Дмитрию СолунскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
 