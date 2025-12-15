В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печью

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели пожилой женщины в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. Трагедия произошла поздно вечером 13 декабря в одном из частных домовладений. В ходе тушения пожара там было обнаружено тело местной жительницы.
- По предварительным данным специалистов, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования, связанная с нарушением требований пожарной безопасности при эксплуатации дымохода - его прилеганием к потолочным и кровельным конструкциям. Очаг пожара находился в помещении, где была установлена газовая печь. При осмотре тела, помимо термических ожогов, иных телесных повреждений не обнаружено, - пояснили в следкоме.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что о пожаре стало известно в 20:36 ч.
- Горел по всей площади деревянный дом размером 6х10 М. Пожарно-спасательные подразделения 60-й ПСЧ ликвидировали горение в 21:27., - пояснили в ведомстве.
Погибшей оказалась 77-летняя женщина. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.