Светлоярский районный суд Волгоградской области признал 37-летнюю женщину виновной в «пьяном» ДТП без прав, в котором едва не погибла 14-летняя девочка. Приговором суда водителю назначено 3 года 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении. Также она должна выплатить 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда семье покалеченного подростка.

Как сообщили в прокуратуре области, осужденная себя виновной не признала. Ей также запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Установлено, что вечером 5 августа 2024 она вызвалась подвести 14-летнюю дочь знакомой. Женщина села за руль «ВАЗ 21103» не имея прав и в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге «Волгоград-Элиста» в Светлоярском районе произошло столкновение легковушки с грузовым автомобилем DAF. Несовершеннолетняя получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Известно, что женщина ранее уже была судима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.





