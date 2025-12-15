Расследования

В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 лет

15.12.2025
Кировским районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор группе лиц, совершивших мошенничество в сфере автострахования. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, с  2015 по 2016 годы девять участников организованной группы, включая Равиля А., Линара Ч., Заура А., Виолетту Б., Виктора С., Александра Г., Андрея Щ., Игоря В. и Евгения Л., похищали средства страховых компаний региона обманным путем.

Группа составляла фальшивые извещения о ДТП («европротоколы»), организовывала подставные аварии и направляла подложные документы в страховые фирмы и суды.  Участники искусственно увеличивали размер выплат, изготавливая фиктивные заключения осмотров автомобилей и экспертизы повреждений в подконтрольных экспертных организациях. А потом добивались этих выплат со страховых компаний, чем наносили финансовый ущерб страховщикам. 

Приговором Кировского районного суда Волгограда фигуранты в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении мошенничеств.

Всем участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет в исправительной колонии общего режима.

Осужденные взяты под стражу в зале суда для отправления к месту отбытия назначенного наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото объединенной пресс-службы судов

