В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных уток

15.12.2025 13:40
В Волгоградской области Котовский районный суд обязал владелицу двух собак породы хаски выплатить ущерб за 60 уток, которые разорвали и съели ее питомцы. В общей сложности женщине присудили 90 тысяч рублей имущественного ущерба и 14 тысяч судебных расходов, которые она также должна оплатить.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года собаки женщины проникли в чужое домовладение, где содержались 100 уток породы мулард. Их хозяйка увидела, как в загоне для птиц собаки рвут и едят пернатых. Всего ими было уничтожено 60 уток. В этот же день женщина обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители установили владельца собак.

Территориальная административная комиссия городского поселения г. Котово 13 октября 2022 года признала владелицу хаски за нарушение правил содержания домашних животных виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.4 КоАП Волгоградской области. Потерявшая птицу женщина обратилась в суд с иском.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

