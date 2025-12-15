Расследования

Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органов

15.12.2025 19:25
Полицейский, который сегодня сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места происшествия, будет уволен из органов внутренних дел. Как пояснили V102.RU в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, водителем автомобиля, сбившего человека,  является сотрудник Волгоградского линейного управления.

- В настоящее время он отстранён от несения службы. По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - говорится в заявлении ведомства.

Собранные полицейскими материалы будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало V102.RU, ДТП случилось сегодня, 15 декабря, на пересечении улиц Ангарская и Рокоссовского в 15-17 ч.. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, переходивший по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора мужчина был сбит 15 декабря служебным автомобилем ВЛУ МВД России на транспорте. С места происшествия водитель «Соболя» скрылся. Пострадавший пешеход был госпитализирован.

Фото: t.me/grand_avenue34

