ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях России





Оперативные сотрудники ФСБ России задержали в Волгоградской области, а также ряде других регионов 10 граждан, причастных к поджогам автомобилей силовиков. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в ЦОС ФСБ России. Как рассказали сами задержанные, они действовали по указке и под давлением украинских спецслужб.

В отношении россиян возбуждены уголовные дела по по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт). В числе задержанных: жители Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Часть задержанных подозреваются в незаконном вмешательстве в деятельность объектов энергетики и транспорта.

Все задержанные уточняют, что общались со злоумышленниками посредством мессенджера Telegram.

– За совершение указанных преступлений фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы, – уточняют в ФСБ России.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о поджоге автомобиля предположительно сотрудника силового ведомства в городе Дубовке Волгоградской области. Поджигатель был задержан.