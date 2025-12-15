В Волгограде ветеранам СВО и «чеченцам» передали 60 автомобилей





В Волгограде сегодня, 15 декабря, участникам боевых действий, в том числе и бойцам СВО, передали 60 автомобилей с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Глава региона Андрей Бочаров пообщался с героями на Набережной, где состоялась церемония передачи авто.





- Рассчитываю, что автомобиль вам будет хорошим подспорьем в жизни, для всей вашей семьи, даст вам дополнительную возможность по повышению качества жизни. И мы такую работу будем продолжать, — отметил Андрей Бочаров. — Хочу вас от имени жителей Волгоградской области поблагодарить за вашу службу — большое спасибо! Всего вам самого хорошего! С наступающим Новым годом!





Получателями авто стали участники СВО, а также ветераны боевых действий в Чечне. С 2024 года по поручению губернатора Андрея Бочарова перечень категорий граждан, имеющих право на адаптированные автомобили, расширен: теперь на основании рекомендаций по реабилитации право на такую технику имеют и добровольцы СВО с тяжелыми военными травмами. Специализированные машины закупаются на средства регионального бюджета, весной этого года бойцам уже вручили 35 новых автомобилей Лада Веста.





Кстати, практика субъекта была отмечена на федеральном уровне, и сегодня эта мера растиражирована в других регионах РФ. Всего с 2023 года в Волгоградской области ветеранам уже передано 165 автомобилей.



