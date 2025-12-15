Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за бурана





На устранение последствий снежного бурана в Старополтавский район Волгоградской области направлены дополнительные силы и средства из Краснодарского края. В настоящее время на аварийно-восстановительных работах задействованы 11 бригад энергетиков общей численностью 50 человек, сообщили в администрации района.

На территории Старополтавского района с 13 декабря действует режим повышенной готовности. Напомним, Старполтавский, Палласовский и Быковский район больше всего пострадали от стихии. Сегодня в администрации Палласовского района сообщили, что электроснабжение восстановлено в п. Ромашки, п. Лиманный, Новостройка, Кайсацкое, п.Золотари. Из крупных населённых пунктов без света пока ещё остаются: п. Красный Октябрь, х. Прудентов, часть п. Комсомольский.



В компании Россетти Юг также сегодня сообщили о привлечении для восстановления электроснабжения в волгоградском регионе бригад из Ростовской области.



Напомним, на Волгоградскую область 13 декабря обрушился штормовой ветер со снегом. Скорость ветра достигала 29 метров в секунду. Была перекрыта дорога в Палласовском районе, однако несколько машин все-таки попали в снежную ловушку. А сегодня, 15 декабря, пришла трагическая весть – во время бурана в степи замерзли насмерть четыре чабана, один пропал.



