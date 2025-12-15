Общество

Путин отметил госнаградами волгоградских механизаторов, агрономов и трактористов

Президент России Владимир Путин подписал 15 декабря указ о государственных наградах, отметив в числе прочих россиян и жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, на этот раз глава государства высоко оценил заслуги рабочих АПК региона.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены: 

Сергей Владимирович Аноприеко, главный зоотехник СПК племзавода «Ромашковский»

Вячеслав Иванович Гойда, главный агроном ООО «Щелканинвест»

Андрей Владимирович Никитин, тракторист-машинист СП ООО «Елань-АгроИнвест»

Андрей Владимирович Поломошнов, главный механик АО «Птицефабрика "Волжская"»

Владимир Николаевич Тоскин, механизатор ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Донское"» 

Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» указом президента удостоены: 

Александру Александрович Калачин, главный агроном ООО «Крестьянское хозяйство Егорова Александра Владимировича»

Владимир Павлович Катайкин, механизатор АО «Агрофирма "Пионер"» 

Лариса Владимировна Кирсанов, главный экономист ООО «Камышинское опытное производственное хозяйство»

Александр Васильевич Крикунов, бригадир бригады №2 ООО «Динамо»

Ирина Геннадиевна Роганова, начальник Суровикинского МО ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 

Павел Владимирович Сердюков, механизатор АО «Аксайское»

Александр Анатольевич Сиволобов, начальник полеводческого комплекса «Иловля» казачьей холдинговой компании АО «Краснодонское»

Галина Николаевна Шишова, птицевод АО «Агрофирма "Восток"»

 Фото: пресс-служба Кремля 

