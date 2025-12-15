Президент России Владимир Путин подписал 15 декабря указ о государственных наградах, отметив в числе прочих россиян и жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, на этот раз глава государства высоко оценил заслуги рабочих АПК региона.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены:
– Сергей Владимирович Аноприеко, главный зоотехник СПК племзавода «Ромашковский»
– Вячеслав Иванович Гойда, главный агроном ООО «Щелканинвест»
– Андрей Владимирович Никитин, тракторист-машинист СП ООО «Елань-АгроИнвест»
– Андрей Владимирович Поломошнов, главный механик АО «Птицефабрика "Волжская"»
– Владимир Николаевич Тоскин, механизатор ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Донское"»
Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» указом президента удостоены:
– Александру Александрович Калачин, главный агроном ООО «Крестьянское хозяйство Егорова Александра Владимировича»
– Владимир Павлович Катайкин, механизатор АО «Агрофирма "Пионер"»
– Лариса Владимировна Кирсанов, главный экономист ООО «Камышинское опытное производственное хозяйство»
– Александр Васильевич Крикунов, бригадир бригады №2 ООО «Динамо»
– Ирина Геннадиевна Роганова, начальник Суровикинского МО ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»
– Павел Владимирович Сердюков, механизатор АО «Аксайское»
– Александр Анатольевич Сиволобов, начальник полеводческого комплекса «Иловля» казачьей холдинговой компании АО «Краснодонское»
– Галина Николаевна Шишова, птицевод АО «Агрофирма "Восток"»
Фото: пресс-служба Кремля