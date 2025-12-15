



Президент России Владимир Путин подписал 15 декабря указ о государственных наградах, отметив в числе прочих россиян и жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, на этот раз глава государства высоко оценил заслуги рабочих АПК региона.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены:

– Сергей Владимирович Аноприеко, главный зоотехник СПК племзавода «Ромашковский»

– Вячеслав Иванович Гойда, главный агроном ООО «Щелканинвест»

– Андрей Владимирович Никитин, тракторист-машинист СП ООО «Елань-АгроИнвест»

– Андрей Владимирович Поломошнов, главный механик АО «Птицефабрика "Волжская"»

– Владимир Николаевич Тоскин, механизатор ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Донское"»

Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» указом президента удостоены:

– Александру Александрович Калачин, главный агроном ООО «Крестьянское хозяйство Егорова Александра Владимировича»

– Владимир Павлович Катайкин, механизатор АО «Агрофирма "Пионер"»

– Лариса Владимировна Кирсанов, главный экономист ООО «Камышинское опытное производственное хозяйство»

– Александр Васильевич Крикунов, бригадир бригады №2 ООО «Динамо»

– Ирина Геннадиевна Роганова, начальник Суровикинского МО ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»

– Павел Владимирович Сердюков, механизатор АО «Аксайское»

– Александр Анатольевич Сиволобов, начальник полеводческого комплекса «Иловля» казачьей холдинговой компании АО «Краснодонское»

– Галина Николаевна Шишова, птицевод АО «Агрофирма "Восток"»

Фото: пресс-служба Кремля