Расследования

Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видео

Расследования 15.12.2025 11:48
0
15.12.2025 11:48


В Волгоградской области силовики задержали двоих жителей Волжского, вымогавших миллион рублей у местного жителя. Видео захвата силовиками злоумышленников опубликовало ГУ МВД России по Волгоградской области. 



Сообщается, что жертвой преступников стал 37-летний бизнесмен. По данным полицейских, перед тем как обратиться с заявлением в  УМВД, волжанин на протяжении месяца пытался самостоятельно решить свалившиеся на него проблемы. 

– Двое знакомых предпринимателя – 35-летний ранее судимый житель Среднеахтубинского района и 42-летний волжанин, зная, что у мужчины есть наличные, с октября по ноябрь 2025 года угрожали ему расправой и требовали выплатить им 1 миллион рублей, которые он когда-то якобы обещал им подарить, – пояснили в пресс-службе Главка полиции. – 10 декабря  оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке Управления федеральной службы войск национальной гвардии, подозреваемые были задержаны. 

Во время обысков у волжан были изъяты пистолет калибра 5,6 мм, а также 27 патронов к нему. 

В  ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении задержанных расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ – вымогательство в крупном размере, с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

