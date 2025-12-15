Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видео





В Волгоградской области силовики задержали двоих жителей Волжского, вымогавших миллион рублей у местного жителя. Видео захвата силовиками злоумышленников опубликовало ГУ МВД России по Волгоградской области.





Сообщается, что жертвой преступников стал 37-летний бизнесмен. По данным полицейских, перед тем как обратиться с заявлением в УМВД, волжанин на протяжении месяца пытался самостоятельно решить свалившиеся на него проблемы.

– Двое знакомых предпринимателя – 35-летний ранее судимый житель Среднеахтубинского района и 42-летний волжанин, зная, что у мужчины есть наличные, с октября по ноябрь 2025 года угрожали ему расправой и требовали выплатить им 1 миллион рублей, которые он когда-то якобы обещал им подарить, – пояснили в пресс-службе Главка полиции. – 10 декабря оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке Управления федеральной службы войск национальной гвардии, подозреваемые были задержаны.

Во время обысков у волжан были изъяты пистолет калибра 5,6 мм, а также 27 патронов к нему.

В ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении задержанных расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ – вымогательство в крупном размере, с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области