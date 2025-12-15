ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцев





В Волгоградской области, а также еще в 52 регионах России сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержаны лица, причастные к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. По данным ЦОС ФСБ России, всего силовиками было задержано 169 россиян.

Мероприятия по задержанию злоумышленников проводились в период с октября по ноябрь 2025 года. В ФСБ сообщают о задержании жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Алтая, Башкортостана, Ингушетии, Крыма, Марий-Эл, Северная Осетии-Алании и Хакасии, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Ставропольского краев, Амурской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской областей и других.

– По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, – сообщили в ФСБ России. – В результате изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения продолжается.

В числе изъятого: 9 пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, 7 артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 кг взрывчатых веществ (тротил и порох), свыше 223 тысяч патронов различного калибра.

Кроме того, прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.