Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детей

В Волгоградской области Фроловский городской суд взыскал с бывшего опекуна троих детей 87 903 рублей, которые она получила в качестве выплат незаконно. Женщина уехала из страны, оставив приемных детей в России, но деньги на них продолжала получать еще длительное время.

- С Кристины Г. в пользу ГКУ «ЦСЗН по городу Фролово и Фроловскому району» взысканы неправомерно полученные суммы мер социальной поддержки многодетным семьям в размере 87 903 рублей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что женщина в 2021 году получала пособия на пятерых детей, троих из которых являются приемными. В сентябре 2022 года с опекуном был расторгнут договор «О приемной семье» по причине переезда в другую страну и невозможностью взять приемных детей с собой. На основании постановления городской администрации были прекращены выплаты денежных средств приемному родителю на содержание двух опекаемых, в отношении третьего - она освобождена от обязанностей опекуна.

Однако ГКУ «ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району» вплоть до 31 мая 2025 года продолжал начислять выплаты, предусмотренные многодетным семьям, так как не было извещено о расторжении договора с опекуном. Сотрудники соцзащиты узнали об этом только в июне 2025 года, когда к ним обратился новый опекун троих детей. На основании предоставленных в соцзащиту сведений, выплаты бывшему опекуну прекратили. ГКУ «ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району» обратился с иском о взыскании неправомерно полученных средств в период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2025 года.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





