Назначен главный врач Суровикинской ЦРБ

Здравоохранение 24.12.2021 20:27
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24.12.2021 20:27
В Суровикинской центральной районной больнице назначен главный врач. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, им стала Лидия Кузенкова, раннее исполнявшая обязанности главного врача и отвечающая за раздел работы учреждения по медицинской статистике. Общий медицинский стаж Лидии Кузенковой в системе здравоохранения составляет 19 лет. Ее кандидатуру на эту должность предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. Перед новым руководителем членами комиссии поставлены задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи.
Лидия Кузенкова - уроженка Суровикино. В 1999 году она окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем ординатуру по специальности «Дерматовенерология». Обучение продолжила по специальности в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.
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