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Волгоград завалит снегом в преддверии Нового Года

Полезно знать 24.12.2021 09:17
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24.12.2021 09:17


Мощный снегопад прогнозируют синоптики в Волгограде в ночь на 29 декабря – снег начнет идти вечером 28 декабря и продолжится до конца следующего дня. По данным погодного сервиса Ventusky, толщина снежного покрова в областном центре достигнет 21 сантиметра, по области наметёт сугробы высотой почти 30 сантиметров.
Следующая среда, по прогнозам метеорологов, будет морозной: днём ожидается от -5 до -3 градусов по Цельсию. Но уже на следующий день столбики термометров в Волгограде поднимутся до +1 градуса, после чего на регион снова опустятся трескучие морозы. Напомним, ранее синоптики Яндекс.Погоды спрогнозировали по-настоящему холодную новогоднюю ночь, и до настоящего времени этот прогноз не изменился.

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