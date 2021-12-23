Расследования

В Волгограде экс-судью отправили в колонию за присвоение 50 млн рублей

Расследования 23.12.2021 18:57
0
23.12.2021 18:57




Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил бывшего судью и адвоката, руководителя ООО «МВУК» Олега Макарова к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за присвоение и отмывание 50,5 млн рублей. В течение 2,5 лет ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в сфере строительства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Суд установил, что в 2014 году Макаров, пользуясь служебным положением, присвоил средства компенсационного фонда СРО НП «Строительный КВО» в размере 50,5 млн рублей. Он перевел деньги со счетов возглавляемого им ООО «МВУК» на счета подконтрольных ему фирм. Средства были вверены ему фондом на основании агентского договора. Получив миллионы, он легализовал их, заключив фиктивный договор купли-продажи с аффилированной организацией. По решению суда Макаров обязан возместить фонду присвоенные им средства в полном объёме.
Помимо этого, в 2013 году экс-судья, будучи директором ООО «СтройРос», уклонился от уплаты налогов на сумму 50,8 млн рублей и не выплачивал своим подчиненным зарплату дольше двух месяцев. Однако срок давности этих преступлений истёк, и суд освободил Олега Макарова от наказания, несмотря на доказанную вину.
Напомним, дело Макарова рассматривалось в суде с 2016 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Расследования
23.12.2021 16:45
Расследования 23.12.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 19:28
Расследования 22.12.2021 19:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 17:33
Расследования 22.12.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 16:28
Расследования 22.12.2021 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 15:46
Расследования 22.12.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 09:57
Расследования 22.12.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 19:34
Расследования 21.12.2021 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 17:49
Расследования 21.12.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 15:55
Расследования 21.12.2021 15:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 11:48
Расследования 21.12.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 07:41
Расследования 21.12.2021 07:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2021 12:28
Расследования 20.12.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2021 12:14
Расследования 20.12.2021 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2021 12:24
Расследования 19.12.2021 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2021 20:34
Расследования 17.12.2021 20:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:13
В центре Волгограда ликвидируют порыв на магистральном трубопроводеСмотреть фотографии
19:41
Река в Волгоградской области обмелела после расчисткиСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде экс-судью отправили в колонию за присвоение 50 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Несовершеннолетняя волгоградка украла в магазине алкоголь для мамыСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области замучившую до смерти пасынка мачеху оставили на свободе на 12 летСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом загорелся лишенный лицензии мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелетыСмотреть фотографии
15:07
В Урюпинске восстановлено теплоснабжение домов и соцобъектовСмотреть фотографии
14:54
Директора лесничества в Волгоградской области оштрафовали за госзаданиеСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде чуть не угробили голубые ели ради парковкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
В Волгограде задержали пьяного водителя без прав, но с веществомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Сады Придонья подвели итоги благотворительной деятельностиСмотреть фотографии
13:33
Росавтодор отчитался о темпах строительства обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
13:00
В шести районах Волгограда запустят новогодние фейерверкиСмотреть фотографии
12:49
Мать юной волгоградской пловчихи отсудила у чиновников компенсацию расходов на соревнованияСмотреть фотографии
12:34
ТОП-11 оригинальных подарков на Новый годСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде сгорел рейсовый автобус №2Смотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня октябряСмотреть фотографии
11:50
Волгоградстат подсчитал стоимость салата оливьеСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде сгорела иномарка представительского классаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Автовладелец взыскала с ТРК в Волгограде ущерб за разбитую глыбой льда «Пежо»Смотреть фотографии
11:24
В замерзающий город Волгоградской области отправились спасателиСмотреть фотографии
11:20
Банк «Открытие»: в 2022 году цены на жилье могут снизиться на 3-5%Смотреть фотографии
10:56
В Волгограде зажатого в машине пенсионера вызволяли с помощью бензопилыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Часть Урюпинска Волгоградской области осталась без тепла и водыСмотреть фотографии
10:16
Винни-Пух на Елке Желаний: сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» подарили доброе новогоднее чудо воспитанникам социального центраСмотреть фотографии
08:56
Директора бюджетных волгоградских СМИ готовятся задать вопрос на пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
20:47
В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:38
В больницах Саратова остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:28
«Легкие» деньги: волгоградцев завлекают объявлениями с космической доходностьюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 