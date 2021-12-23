В Волгограде экс-судью отправили в колонию за присвоение 50 млн рублей











Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил бывшего судью и адвоката, руководителя ООО «МВУК» Олега Макарова к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за присвоение и отмывание 50,5 млн рублей . В течение 2,5 лет ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в сфере строительства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд установил, что в 2014 году Макаров, пользуясь служебным положением, присвоил средства компенсационного фонда СРО НП «Строительный КВО» в размере 50,5 млн рублей. Он перевел деньги со счетов возглавляемого им ООО «МВУК» на счета подконтрольных ему фирм. Средства были вверены ему фондом на основании агентского договора. Получив миллионы, он легализовал их, заключив фиктивный договор купли-продажи с аффилированной организацией. По решению суда Макаров обязан возместить фонду присвоенные им средства в полном объёме.

Помимо этого, в 2013 году экс-судья, будучи директором ООО «СтройРос», уклонился от уплаты налогов на сумму 50,8 млн рублей и не выплачивал своим подчиненным зарплату дольше двух месяцев. Однако срок давности этих преступлений истёк, и суд освободил Олега Макарова от наказания, несмотря на доказанную вину.

Напомним, дело Макарова рассматривалось в суде с 2016 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.