В Волгограде экс-судью отправили в колонию за присвоение 50 млн рублей

Расследования 23.12.2021 18:57
0
23.12.2021 18:57
Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил бывшего судью и адвоката, руководителя ООО «МВУК» Олега Макарова к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за присвоение и отмывание 50,5 млн рублей. В течение 2,5 лет ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в сфере строительства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Суд установил, что в 2014 году Макаров, пользуясь служебным положением, присвоил средства компенсационного фонда СРО НП «Строительный КВО» в размере 50,5 млн рублей. Он перевел деньги со счетов возглавляемого им ООО «МВУК» на счета подконтрольных ему фирм. Средства были вверены ему фондом на основании агентского договора. Получив миллионы, он легализовал их, заключив фиктивный договор купли-продажи с аффилированной организацией. По решению суда Макаров обязан возместить фонду присвоенные им средства в полном объёме.
Помимо этого, в 2013 году экс-судья, будучи директором ООО «СтройРос», уклонился от уплаты налогов на сумму 50,8 млн рублей и не выплачивал своим подчиненным зарплату дольше двух месяцев. Однако срок давности этих преступлений истёк, и суд освободил Олега Макарова от наказания, несмотря на доказанную вину.
Напомним, дело Макарова рассматривалось в суде с 2016 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Реклама
В Волгоградской области замучившую до смерти пасынка мачеху оставили на свободе на 12 лет23.12.2021 16:45
Расследования 23.12.2021 16:45
«Легкие» деньги: волгоградцев завлекают объявлениями с космической доходностью22.12.2021 19:28
Расследования 22.12.2021 19:28
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате останется в СИЗО до весны22.12.2021 17:33
Расследования 22.12.2021 17:33
Отвергнутый поклонник обвинил волгоградку в воровстве22.12.2021 16:28
Расследования 22.12.2021 16:28
В Волгограде псевдоинвалиду присудили огромный штраф22.12.2021 15:46
Расследования 22.12.2021 15:46
«У нее горели глаза»: жителя Волгоградской области отправили в колонию за поджог «ведьмы»22.12.2021 09:57
Расследования 22.12.2021 09:57
«Наши жизни переедут составы»: следователи нагрянули в принесенный в жертву большой стройке поселок Волгограда21.12.2021 19:34
Расследования 21.12.2021 19:34
Волгоградца осудили за пьяную угрозу взорвать автовокзал21.12.2021 17:49
Расследования 21.12.2021 17:49
В Волгоградской области задержали банду обнальщиков21.12.2021 15:55
Расследования 21.12.2021 15:55
Волгоградские полицейские задержали имитирующих голоса путан аферистов из Пензенской области21.12.2021 11:48
Расследования 21.12.2021 11:48
В Волжском распродают имущество скандального застройщика-банкрота21.12.2021 07:41
Расследования 21.12.2021 07:41
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераном20.12.2021 12:28
Расследования 20.12.2021 12:28
Менеджер банка задержан в Волгограде за наглую аферу с кредитами клиентов20.12.2021 12:14
Расследования 20.12.2021 12:14
В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газа19.12.2021 12:24
Расследования 19.12.2021 12:24
Селянин в Волгоградской области зарезал собутыльника из-за оскорбления17.12.2021 20:34
Расследования 17.12.2021 20:34
Реклама