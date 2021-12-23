Росавтодор отчитался о темпах строительства обхода Волгограда





Готовность второго этапа обхода Волгограда, к строительству которого приступили в июле текущего года, составляет почти 10%. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня Росавтодор.





Участок длиной 24,9 км с четырьмя полосами движения соединит в обход Волгограда федеральные трассы Р-22 "Каспий" (на Москву), А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и региональную дорогу Качалино – Степной – аэропорт "Гумрак". Для этого возведут три разноуровневые транспортные развязки. Также в составе объектов - 13 мостовых сооружений.





Сейчас дорожники работают сразу на нескольких участках. Так, у пересечения будущей обходной магистрали с федеральной трассой А-260 идет формирование земляного полотна основного хода дороги, для чего на объект уже завезено порядка 500 тысяч кубометров грунта. Рабочие укладывают дополнительные слои из песка и щебеночно-песчаной смеси, а для их разделения и усиления основания дороги устраивают георешетку. Там же возводят новую транспортную развязку. Для строительства путепровода через трассу А-260 готовы фундаменты для четырех опор из пяти, идет формирование ростверков. На объекте строительства моста через балку Яблоневую началась работа по погружению свай.





На пересечении строящегося обхода с региональной трассой Качалино – Степной – аэропорт "Гумрак" начато формирование основного хода дороги и съездов с будущей развязки, для чего специалисты устраивают нижние слои основания. Продолжается строительство временной объездной дороги и возведение моста через балку Попова: здесь уже завершены две опоры из пяти, остальные - в разной стадии готовности.

Ведется переустройство коммуникаций оросительных систем, чтобы фермеры могли пользоваться ими в прежнем объеме, идет подготовка к устройство дополнительных технологических проездов для сельхозтехники и обеспечению доступа к аграрным постройкам для крупногабаритного транспорта на разворотных съездах с путепровода через дорогу Качалино – "Гумрак".





Строительство первого и второго этапов обхода Волгограда ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Оба объекта планируется ввести в строй в 2024 году. Напомним, участок первого этапа обходной магистрали, протяженностью 12 километров, свяжет между собой две федеральные (астраханское и элистинское направления трассы Р-22 "Каспий") и региональную дорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград