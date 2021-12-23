Экология

Река в Волгоградской области обмелела после расчистки

Экология 23.12.2021 19:41
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23.12.2021 19:41


Жители Фролово Волгоградской области усомнились в качестве работ по расчистке реки Арчеда, которая была проведена в прошлом году. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в  Арчеде остались довольно крупные участки песчано-глинистой отмели. Люди недоумевают: «Власти заявляли, что в результате работ было углублено и частично расширено русло Арчеды, а также произведена расчистка его от донных отложений. Тогда откуда на реке появились целые острова?». По словам жителей городского округа, после криминального скандала, связанного с фиктивной расчисткой водоемов в Среднеахтубинском и Светлоярском районах Волгоградской области, они переживают, что такое могло произойти и с Арчедой. «Заказчиком работ по расчистке реки выступало ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Его директор, как писали СМИ, Михаил Ситников уже сел в тюрьму за махинации с бюджетными деньгами. Кто даст гарантию, что аферу с бюджетными деньгами не провернули и в нашем случае?», - задаются вопросом жители. 
Между тем, известно, что расчисткой Арчеды занималась не скандальная компания «Гринлайт», руководство которой вместе с чиновниками похитили сотни миллионов бюджетных рублей, а волгоградская компания «Пласттрубмонтаж». При этом в администрации городского округа город Фролово заявляют, что работы были проведены в строгом соответствии с технической документацией. «Часто задают вопрос, почему остался нерасчищенным участок реки от улицы Южной в сторону улицы Парковой. Согласно проекту, были оставлены так называемые «донорские участки», в том числе — от ул. Южной до ул. Маяковского. От них впоследствии должна восстановиться по реке водная растительность и ихтиофауна. Также они должны служить перекатами, препятствующими полному сходу воды из русла в период маловодья», - говорится в официальном сообщении администрации городского округа.
Напомним, Арчеда неоднократно оказывалась в центре внимания общественности. В начале этого года в реке был зафиксирован мор рыбы после того, как вода приобрела странный красный цвет. Впоследствии было установлено, что это произошло из-за попадания в реку фекальных стоков. Не так давно местные жители заметили появление красно-коричневых пятен на поверхности Арчеды. Однако выяснилось, что они имеют органическое происхождение. В администрации Фролово заверяют, что причиной изменения цвета воды стало попадание в речку трухи от старых, обветшалых деревьев. 
Фото https://vk.com/frolovo.

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