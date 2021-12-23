Река в Волгоградской области обмелела после расчистки

Экология 23.12.2021 19:41
0
23.12.2021 19:41
Жители Фролово Волгоградской области усомнились в качестве работ по расчистке реки Арчеда, которая была проведена в прошлом году. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в Арчеде остались довольно крупные участки песчано-глинистой отмели. Люди недоумевают: «Власти заявляли, что в результате работ было углублено и частично расширено русло Арчеды, а также произведена расчистка его от донных отложений. Тогда откуда на реке появились целые острова?». По словам жителей городского округа, после криминального скандала, связанного с фиктивной расчисткой водоемов в Среднеахтубинском и Светлоярском районах Волгоградской области, они переживают, что такое могло произойти и с Арчедой. «Заказчиком работ по расчистке реки выступало ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Его директор, как писали СМИ, Михаил Ситников уже сел в тюрьму за махинации с бюджетными деньгами. Кто даст гарантию, что аферу с бюджетными деньгами не провернули и в нашем случае?», - задаются вопросом жители.
Между тем, известно, что расчисткой Арчеды занималась не скандальная компания «Гринлайт», руководство которой вместе с чиновниками похитили сотни миллионов бюджетных рублей, а волгоградская компания «Пласттрубмонтаж». При этом в администрации городского округа город Фролово заявляют, что работы были проведены в строгом соответствии с технической документацией. «Часто задают вопрос, почему остался нерасчищенным участок реки от улицы Южной в сторону улицы Парковой. Согласно проекту, были оставлены так называемые «донорские участки», в том числе — от ул. Южной до ул. Маяковского. От них впоследствии должна восстановиться по реке водная растительность и ихтиофауна. Также они должны служить перекатами, препятствующими полному сходу воды из русла в период маловодья», - говорится в официальном сообщении администрации городского округа.
Напомним, Арчеда неоднократно оказывалась в центре внимания общественности. В начале этого года в реке был зафиксирован мор рыбы после того, как вода приобрела странный красный цвет. Впоследствии было установлено, что это произошло из-за попадания в реку фекальных стоков. Не так давно местные жители заметили появление красно-коричневых пятен на поверхности Арчеды. Однако выяснилось, что они имеют органическое происхождение. В администрации Фролово заверяют, что причиной изменения цвета воды стало попадание в речку трухи от старых, обветшалых деревьев.
Фото https://vk.com/frolovo.
Реклама
«Волжские стоки» наказали за просрочку экологических платежей22.12.2021 14:28
Экология 22.12.2021 14:28
Волгоградский суд заставил власти обустроить мусорные площадки22.12.2021 10:32
Экология 22.12.2021 10:32
В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверька18.12.2021 09:20
Экология 18.12.2021 09:20
ВТЗ получил диплом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности - 2021» за реализацию ESG-принципов17.12.2021 09:36
Экология 17.12.2021 09:36
В Волгограде расшифровали химический состав «Белого моря»14.12.2021 17:06
Экология 14.12.2021 17:06
Чиновники выдвинули версию пожелтения реки в Волгоградской области14.12.2021 10:41
Экология 14.12.2021 10:41
Администрацию Волгограда обязали убрать токсичную свалку у кладбища13.12.2021 14:28
Экология 13.12.2021 14:28
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химии11.12.2021 19:17
Экология 11.12.2021 19:17
На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской области08.12.2021 11:26
Экология 08.12.2021 11:26
Нефтяную компанию в Волгоградской области привлекли за «лисий хвост»07.12.2021 09:52
Экология 07.12.2021 09:52
Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках Волгограда06.12.2021 19:30
Экология 06.12.2021 19:30
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии30.11.2021 10:36
Экология 30.11.2021 10:36
В Волгограде бизнесменов оштрафовали за мимикрирующую под мусорный полигон свалку29.11.2021 13:34
Экология 29.11.2021 13:34
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроекта23.11.2021 21:17
Экология 23.11.2021 21:17
ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»23.11.2021 16:46
Экология 23.11.2021 16:46
Реклама