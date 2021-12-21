ВТБ: мошенники обещают россиянам «выплаты» за трудовой стаж

Экономика 21.12.2021 11:00 Новости компаний
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21.12.2021 11:00 Новости компаний
В канун новогодних праздников ВТБ зафиксировал новый сценарий мошенничества с применением социальной инженерии. Злоумышленники звонят россиянам предпенсионного возраста под видом государственных органов и обещают провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж, запрашивая номер карты и СМС-подтверждения от клиента.
По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники обзванивают людей старшего поколения и, представляясь сотрудниками государственных ведомств, сообщают им о дополнительных выплатах, полагающихся за отработанный стаж. Войдя в доверие в ходе беседы, они просят уточнить номер банковской карты для зачисления денежных средств, продиктовать код из смс-сообщения, после чего используют эту информация для похищения средств и исчезают.
«В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста, вводя в заблуждение их сообщениями о бонусных выплатах за десятки лет трудовой деятельности. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок. Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о «фейковых» номерах в банк. Доля хищений с применением социальной инженерии остается достаточно высокой – порядка 65%, поэтому важно помнить, что звонок с незнакомого номера может представлять опасность, особенно в предпраздничное время», - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
ВТБ просит своих клиентов не сообщать третьим лицам данные карт и коды из СМС, не переводить по просьбе неизвестных абонентов денежные средства на «резервные» счета в других банках, не устанавливать сомнительные приложения и проверки на вирусы, не открывать подозрительные письма и не переходить по фишинговым ссылкам.
Для дополнительной финансовой безопасности ВТБ рекомендует клиентам оформить страхование счетов и карт, которое рассчитано и на случаи социальной инженерии. С сентября банк обеспечил для всех пенсионеров бесплатную страховку средств от мошеннических списаний.
За 11 месяцев ВТБ защитил более 14 млрд рублей средств клиентов от хищения — это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банк отразил более 1 млн атак мошенников, что на 10% превышает уровень за 11 месяцев 2020 г. Спасти удалось средства более 80 тыс. пользователей, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.
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