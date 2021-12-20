Борьба с коррупцией

В Волгограде организатор многомиллионной аферы с ликвидацией свалок пошел под суд

Борьба с коррупцией 20.12.2021 17:16
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20.12.2021 17:16


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об организации мошенничества в особо крупном размере при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фактический руководитель засветившейся в криминальном скандале фирмы «Гринлайт» Михаил Калонкин обвиняется  в организации мошенничества в особо крупном размере. 
В августе 2018 года подведомственным комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области казенным учреждением «Дирекция водохозяйственного строительства» был заключен государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
По условиям договора подрядчик за 269 млн рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахутбинского района на участок карьера в х.Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. Однако подрядчик часть отходов закопал на этих же несанкционированных свалках. В дальнейшем Михаил Калонкин  повлиял на то, чтобы в документы, предоставленные директором ООО «Гринлайт» Александром Фирсовым, были внесены недостоверные сведения о якобы выполненных работах.
Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, председателем комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталием Сазоновым было  дано указание директору ГКУ ВО «ДВС» Михаилу Ситникову подписать акты выполненных работ, которые оплачены в полном объеме в рамках финансирования нацпроекта «Экология». При этом сумма оплаченных, но фактически не выполненных ООО «ГринЛайт» работ превысила 121 млн рублей. Полученными таким способом деньгами коммерсанты распорядились по своему усмотрению. Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признает. Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, уголовные дела в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, обвиняемого в превышении  должностных полномочий, а также директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере ранее были направлены прокуратурой региона в суд и в настоящее время находятся на стадии рассмотрения. Сегодня в Центральном районном суде Волгограда должно было состояться оглашение приговора гендиректору ООО «Гринлайт» Александру Фирсову, однако оно было перенесено из-за болезни адвоката  Бывший директор государственного казенного учреждения «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, полностью признавший вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Напомним, Михаил Калонкин после раскрытия многомиллионной аферы ударился в бега, однако был задержан через несколько месяцев в одном из регионов. В настоящее время ООО "Гринлайт" проходит процедуру банкротства в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кредиторы предъявили компании, проворовавшейся в Волгоградской области, финансовые претензии на сумму около полумиллиарда рублей. 


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